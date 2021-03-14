Спасатели эвакуируют попавших в метель на льду Байкала 12 туристов

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют с озера Байкал группу из 12 туристов, которые на льду водоема попали в метель и не смогли самостоятельно добраться до населенного пункта. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"На телефон спасения поступило сообщение от группы туристов, которые попали в метель на Малом Море у острова Огой. 12 человек спасались от штормового ветра в палатке и не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта. На вызов выехала группа спасателей МЧС России на [вездеходе] "Трэкол". Сейчас туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива Куркут", - говорится в сообщении.

Малое Море - пролив на Байкале между островом Ольхон и берегом. Ранее МЧС рекомендовало автомобилистам не пользоваться ледовой переправой до Ольхона, популярного туристического места в Приангарье, из-за бушующего в регионе шторма.

В пятницу сообщалось, что на водоемах Иркутской области началось активное таяние льда, на озере Байкал фиксируют многочисленные разрывы льда.

В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер до 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с. В ГУ МЧС России по Иркутской области работает оперативный штаб. Спасатели рекомендуют населению воздержаться от выхода на улицу и от дальних поездок.