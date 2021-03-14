Стали известны имена погибших при крушении Ан-26 в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 14 марта. /ТАСС/. Четверо погибших при крушении самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты были военнослужащими Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

"Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ", - говорится в сообщении.

В ведомстве назвали имена погибших. Это штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев 1984 года рождения, бортовой техник летной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов 1985 года рождения, штурман экипажа летной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев 1994 года рождения и старший бортовой механик летной группы авиационного отдела Евгений Васильков 1985 года рождения.

"Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан", - отмечено в сообщении.