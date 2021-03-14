В Иркутской области эвакуировали туристов, оказавшихся в метель на льду Байкала

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спасатели МЧС эвакуировали с озера Байкал группу из 12 туристов, которые на льду попали в метель и не смогли самостоятельно добраться до населенного пункта.

"Туристов небольшими группами эвакуировали со льда в безопасное место на берег залива Куркут", - сказали в пресс-службе.

Ранее на телефон спасения поступило сообщение от пешей группы туристов, которые попали в сильную метель на озере Байкал у острова Огой. 12 человек не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта и спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи. На вызов выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вездеходе "Трэкол".

В пятницу сообщалось, что на водоемах Иркутской области началось активное таяние льда, на озере Байкал фиксируют многочисленные разрывы льда.

В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер до 15-20 м/ с, местами до 22-27 м/с. В ГУ МЧС России по Иркутской области работает оперативный штаб. Спасатели рекомендуют населению воздержаться от выхода на улицу и от дальних поездок.