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В Томске арестовали дознавателя полиции по подозрению в сбыте наркотиков

По предварительным данным, женщина незаконно сбыла заказчику вещество, содержащее мефедрон

ТОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Томске в отношении дознавателя отдела полиции, подозреваемой в сбыте наркотиков, она арестована. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Томской области.

"В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя отдела полиции, подозреваемой в сбыте наркотических средств <...> Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По предварительным данным, женщина в марте 2021 года незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 г (что является значительным размером), содержащее наркотическое средство мефедрон.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере").

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