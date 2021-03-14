Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 25 км от Новороссийска

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 22 км от поселка Мысхако и в 25 км от Новороссийска в Краснодарском крае, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) в воскресенье.

По информации центра, землетрясение зафиксировано в 01:15 мск.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, оперативными группами администрации муниципального образования город-курорт Анапа проведен осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия, жертв и разрушений нет, жалоб от населения не поступало. Толчки населением не ощущались.

"Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска, толчки в городе не ощущались, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Звонков от населения в единую дежурно-диспетчерскую службу по сейсмическому событию не поступало.

"По информации, полученной от специалиста Геофизической службы станции г. Анапа в 01.15 14.03.2021 произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края в 36 км от Анапы... на глубине 10 км амплитудой 3,7-3,8", - уточнили в пресс-службе администрации.