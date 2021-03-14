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Иностранный студент умер в общежитии вуза в Тамбове

Следователи проводят проверку

ТАСС, 14 марта. Иностранный студент умер в общежитии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, по данному факту проводится проверка. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Скончался 19-летний студент (египтянин). Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки", - сказали в пресс-службе.

По предварительном данным, смерть иностранного студента в общежитии не является криминальной.

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РоссияТамбовская область
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