Иностранный студент умер в общежитии вуза в Тамбове

ТАСС, 14 марта. Иностранный студент умер в общежитии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, по данному факту проводится проверка. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Скончался 19-летний студент (египтянин). Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки", - сказали в пресс-службе.

По предварительном данным, смерть иностранного студента в общежитии не является криминальной.