Пожар в частном доме под Новосибирском мог произойти из-за нарушений при эксплуатации печи

ТАСС, 14 марта. Причиной пожара в селе Бобровка Новосибирской области, где погибли женщина и двое детей, могло стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

13 марта в себе Бобровка Сузунского района сгорел частный дом. Были спасены два мальчика, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Их мать и еще два ребенка погибли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"Прокуратура Сузунского района Новосибирской области проводит проверку в связи с возгоранием частного жилого дома №28 по ул. Безручковка в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, в результате которого погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. Предварительно установлено, что причиной возгорания могло послужить нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи", - сообщила пресс-служба.

Организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также исполнения органом местного самоуправления обязанностей в области обеспечения противопожарной защиты населения.

В доме проживала многодетная семья. Двое детей находились у бабушки, а четверо были с матерью в доме. По предварительным данным, 11-летний сын пытался разжечь печь розжигом, однако произошло возгорание. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата. Погибли женщина 1985 года рождения, ее двухлетняя дочь и семилетний сын.