{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодарском крае произошло возгорание газовой скважины

Пострадавших нет

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Возгорание неэксплуатируемой газовой скважины произошло на въезде в город Абинск Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю в воскресенье.

"В 13:20 14 марта от ОД ЕДДС МО Абинский район поступило сообщение о возгорании бесхозной, не эксплуатируемой газовой скважины (с 1949 года, бурилась для геодезической разведки) на въезде в город Абинск по автодороге Краснодар - Абинск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и погибших нет. Возгорание произошло при демонтаже скважины, кратковременно загорелись остатки газа с последующим горением передвижной буровой на базе автомобиля КРАЗ.

Сейчас возгорание ликвидировано, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
Подозреваемого во взяточничестве зампреда правительства Ставрополья заключили под стражу
Его арестовали на срок до 12 мая
Читать полностью