В Краснодарском крае произошло возгорание газовой скважины

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Возгорание неэксплуатируемой газовой скважины произошло на въезде в город Абинск Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю в воскресенье.

"В 13:20 14 марта от ОД ЕДДС МО Абинский район поступило сообщение о возгорании бесхозной, не эксплуатируемой газовой скважины (с 1949 года, бурилась для геодезической разведки) на въезде в город Абинск по автодороге Краснодар - Абинск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и погибших нет. Возгорание произошло при демонтаже скважины, кратковременно загорелись остатки газа с последующим горением передвижной буровой на базе автомобиля КРАЗ.

Сейчас возгорание ликвидировано, уточнили в пресс-службе.