В Казахстане приступили к расшифровке бортового самописца потерпевшего крушение Ан-26

НУР-СУЛТАН, 14 марта. /ТАСС/. Казахстанские спасатели обнаружили бортовой самописец потерпевшего накануне крушение самолета Ан-26, начата его расшифровка. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

"Правительством Республики Казахстан для расследования авиационного происшествия создана экспертная комиссия из числа представителей КНБ, министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с родными и близкими экипажа работают психологи. Кроме того, для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алма-Ате.

"Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.