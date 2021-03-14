В Париже полицейский застрелил неизвестного, угрожавшего ему ножом

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в воскресенье угрожал холодным оружием полицейскому в 18-м округе Парижа, тот в ответ применил табельное оружие и застрелил злоумышленника. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, инцидент произошел на пересечении улиц Буэно и Пуасонье. Полицейский открыл огонь, когда злоумышленник набросился на него с ножом. Нападавший был убит. Мотивы совершения нападения уточняются.

Ранее об этом происшествии сообщила в Twitter префектура полиции Парижа. По информации ведомства, "в 18-м округе Парижа полицейскому угрожали холодным оружием, из-за чего он вынужден был применить служебное оружие". Район инцидента оцеплен, другие подробности не приводятся.