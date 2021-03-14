Подозреваемого во взяточничестве зампреда правительства Ставрополья заключили под стражу

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев, подозреваемый в получении взяток на сумму 63 млн рублей, арестован на два месяца. Меру пресечения озвучил судья в ходе заседания Промышленного районного суда города Ставрополя в воскресенье.

"Избрать в отношении Золотарева Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 12 мая 2021 года", - сказал судья.

Золотарева задержали в аэропорту Ставрополя 12 марта. В пресс-службе СК РФ журналистам сообщили, что зампред правительства Ставрополья подозревается в получении взяток с 2017 года на общую сумму 63 млн рублей. По данным следствия, деньги он получал, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. За вознаграждение чиновники обещали покровительство при реализации госконтрактов по строительству новых корпусов краевой детской больницы, краевого кардиологического и онкологического диспансеров. Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Алексей Когарлыцкий также находится под следствием. Первое уголовное дело в отношении него было возбуждено осенью 2019 года. К февралю 2021 года общее число уголовных дел, возбужденных в отношении Когарлыцкого по фактам взяточничества и злоупотребления полномочиями, достигло семи.

Золотарев был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края в 2015 году. До назначения на должность около 20 лет работал в банковском секторе.