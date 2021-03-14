Прокуратура проводит проверку после падения девочки из окна в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Девочка-подросток погибла, выпав из окна квартиры в столице, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 14 марта тела несовершеннолетней под окнами жилого дома на ул. Барклая", - говорится в сообщении.

14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, с которым они находились ночью в квартире в отсутствие взрослых. При этом с ними находились две бойцовские собаки - американские стаффордширские терьеры. На теле девочки найдены следы укусов собак и травмы от падения с высоты.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.