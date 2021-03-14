В Крыму один человек погиб и еще три пострадали в ДТП с участием полицейского

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Следователи в Крыму начали проверку в связи с ДТП, в результате которого один человек погиб и еще три пострадали. Предполагаемый виновник аварии - сотрудник полиции. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия на дороге Красноперекопск - Симферополь Первомайского района, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем автомобиля Mazda находился сотрудник полиции. Он двигался из Красноперекопска в Симферополь, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot и допустил лобовое столкновение с автомобилем ЗАЗ "Славута". Затем его автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля ЗАЗ. Его супруга, а также водители двух других автомобилей находятся в больнице с различными травмами.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, сотрудник полиции передвигался на личном автомобиле во внеслужебное время. По факту происшествия назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности, подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, авария произошла вечером 13 марта. На место происшествия выезжало руководство республиканского МВД. В пресс-службе подтвердили, что за рулем Mazda находился сотрудник МО МВД России "Красноперекопский". Ведомство также организовало проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.