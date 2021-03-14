В московском батутном центре ребенок упал со скалодрома

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ребенок упал со скалодрома в батутном центре на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичной прокуратуры, в связи с инцидентом начата проверка.

"Днем 14 марта в батутном центре на улице Смирновской со скалодрома с четырехметровой высоты упал тринадцатилетний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки будут уставлены обстоятельства и условия произошедшего. Прокуроры также дадут оценку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.