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В московском батутном центре ребенок упал со скалодрома

Инцидент произошел в центре на улице Смирновской

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ребенок упал со скалодрома в батутном центре на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичной прокуратуры, в связи с инцидентом начата проверка.

"Днем 14 марта в батутном центре на улице Смирновской со скалодрома с четырехметровой высоты упал тринадцатилетний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки будут уставлены обстоятельства и условия произошедшего. Прокуроры также дадут оценку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

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