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Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в США

По данным телеканала NBC, 13 человек пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Два человека умерли, 13 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье ночью в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По его сведениям, неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке около 04:41 по местному времени (12:41 мск). Два человека погибли на месте, еще 13 человек в возрасте от 20 до 44 лет получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Это уже не первое подобное происшествие за последние дни: в субботу неизвестный устроил стрельбу на нелегальной вечеринке в Нью-Йорке. Инцидент обошелся без жертв, пять человек получили неопасные для жизни ранения.

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