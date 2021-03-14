В Краснодаре эвакуировали 60 человек из-за пожара в квартире жилого дома

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло в квартире в многоэтажном доме в Краснодаре. Площадь пожара составляет 50 кв. м, эвакуировано 60 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 21:41 мск 14.03.2021 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Краснодар, ул. Рождественская набережная. По прибытии первого подразделения установлено, что происходит возгорание на 12-м этаже многоквартирного жилого дома на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент пожар локализован на площади 50 кв. м.

К тушению привлечены 24 человека используется восемь единиц техники.

В пресс-службе регионального главка МЧС России ТАСС уточнили, что из-за пожара из дома были эвакуированы 60 человек.