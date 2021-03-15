В Забайкалье 54 населенных пункта остались без электроснабжения из-за ветра

ЧИТА, 15 марта. /ТАСС/. Штормовой ветер утром в понедельник оставил без света 54 населенных пункта в 10 районах Забайкальского края, сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Ранее в ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили об отключении 18 населенных пунктов в Улетовском районе из-за ветра, скорость которого достигала 30 м/с. По прогнозам синоптиков, 15 марта в Забайкалье также ожидаются метели, снежные накаты и гололедица.

"Штормовой ветер нанес массовый ущерб электросетям и кровлям по всему краю, 54 населенных пункта в 10 районах сейчас без электроэнергии. Самая непростая ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края. Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света", - говорится в сообщении.

Большинство школ в пострадавших районах отменили занятия. К обучению они вернутся после восстановления электроэнергии и работы котельных. Местные власти объявили режим ЧС.

"Центр циклона сейчас над Забайкальском, там самая непростая ситуация. Работаем по восстановлению, отслеживаем всю ситуацию, подсчитываем ущерб. В Чите на базе МЧС создан оперативный штаб по ликвидации, туда собирается информация со всех районов", - добавил Гурулев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Сибирь", точное количество отключенных потребителей пока назвать сложно, так как специалисты регистрируют новые аварии и параллельно возвращают подачу электричества. Всего в восстановлении электросетей участвуют 30 бригад, это более 120 человек и 40 единиц техники. Для социально значимых объектов включены три передвижные дизельные электростанции, еще 52 готовы к работе.