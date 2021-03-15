ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Первая в этом году сильная песчаная буря обрушилась на Пекин в понедельник утром, что привело к сильному загрязнению воздуха и пробкам на дорогах. Как сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.

PM 10 представляют собой твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм. По данным на 09:00 утра по местному времени (04:00 мск), концентрация PM 10 в центральных районах города (Дунчэн, Сичэн, Чаоян, Хайдянь) достигла 8 108 микрограмм на кубометр. Значение показателя на северо-западе Пекина - 6 877, на юго-западе - 7 530, на северо-востоке города - 3 461, в юго-восточных районах столицы - 5 953.

При этом концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, достигла 523 микрограмм на кубический метр при максимально допустимой норме ВОЗ 25 микрограмм/кубометр.

Песчаная буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Власти Пекина уже объявили желтый уровень опасности в связи с пылевой бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу.

Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника. Помимо Пекина она также затронет другие северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

Пылевые бури в Китае

Специалисты пытаются разобраться в источниках пылевых бурь, при этом часть из них отстаивает естественные причины - сильные ветры, приносящие массы мельчайшего песка. Но некоторые экологи считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также ввиду неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.

Экологи предупреждают об опасном влиянии на здоровье человека загрязненного воздуха, в котором мельчайшие песчаные частицы смешиваются с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами. Этот "коктейль" способен вызывать или усугублять заболевания сердца, легких, дыхательных путей и органов зрения.