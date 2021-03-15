Шесть человек погибли в Монголии из-за песчаной бури

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, 81 пропал без вести в результате песчаной бури, обрушившейся на Монголию. Об этом в понедельник сообщил телеканал CGTN.

Как указывается в материале, буря накрыла Монголию в субботу.

В понедельник стихия настигла Пекин. Видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах столицы превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.

Власти столицы объявили желтый уровень опасности в связи с песчаной бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу. Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника.