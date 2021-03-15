Ветер частично сорвал крышу школы в селе в Забайкальском крае

ЧИТА, 15 марта. /ТАСС/. Сильный ветер в понедельник сорвал часть кровли школы в селе Ундино-Поселье Балейского района Забайкальского края, сообщил ТАСС глава района Сергей Гальченко.

"Ветер сорвал часть кровли школы, выбиты несколько окон. Мы сейчас собираем информацию по ущербу, потому что во всех поселениях какие-нибудь происшествия", - сказал он.

Штормовой ветер с порывами до 30 м/с поднялся в Забайкалье вечером 14 марта и сохраняется 15 марта. Утром понедельника без света оказались 52 населенных пункта, в нескольких районах введен режим ЧС.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев, в Балее и всех селах района нет электричества, центральную районную больницу и центральную котельную подключили к резервным генераторам.