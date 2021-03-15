В Приморье возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб сотрудник полиции

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Приморье после ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей. Об этом в понедельник сообщается на сайте территориального управления Следственного комитета.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был сбит сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 марта автомобиль марки Toyota Karina столкнулся с автомобилем марки Toyota Pirus, который совершил наезд на инспектора ДПС. Сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей стоял возле автомобиля. Инспектор умер в больнице от полученных телесных повреждений.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников аварии. Стаж вождения 22-летнего уроженца Кемеровской области, который был за рулем Toyota Pirus, составил три года. В 2020 году мужчину 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в большинстве случаев - скоростного режима. По предварительной информации УМВД региона, в момент ДТП он ехал с превышением допустимой скорости движения.