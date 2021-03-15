Выпавшая из окна жилого дома в Москве школьница спасалась от бойцовых собак

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Четырнадцатилетняя девочка выпрыгнула из окна жилого дома на западе Москвы, спасаясь от двух напавших на нее бойцовых собак. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Четырнадцатилетняя девочка находилась одна в квартире на шестом этаже с двумя бойцовыми собаками породы "американский стаффордширский терьер". Собаки напали на нее и укусили не менее пяти раз за руки. Спасаясь от них, девочка решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла", - сказал собеседник агентства.

Накануне представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в воскресенье под окнами жилого дома на улице Барклая было найдено тело 14-летней девочки со следами собачьих укусов и травмами от падения. Как сообщалось, девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, у которого в квартире были две бойцовые собаки. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).