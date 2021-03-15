В Приморье вандалы разрисовали стелу с именами героев Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Неизвестные разрисовали памятник-стелу с именами и фотографиями героев Великой Отечественной войны в городе Артем Приморского края. Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города, надписи уже смыли без последствий для мемориала.

"Это произошло в воскресенье, неизвестными были разрисованы таблички со сведениями о наших земляках, полных кавалерах орденов Славы, ветеранах войны 1941-1945 годов. После получения информации об этом сотрудники муниципального предприятия прибыли на место и приступили к очистке памятника. В понедельник утром удалось стереть все надписи без ущерба для табличек", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что правоохранительные органы проводят проверку по факту порчи памятника. Ведется поиск камер наружного наблюдения, которые помогли бы опознать вандалов.