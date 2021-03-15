Сотрудника таможни в Приамурье подозревают в превышении полномочий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты отдела по противодействию коррупции Хабаровской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области выявили факт превышения должностных полномочий сотрудником Благовещенского таможенного поста. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"Отделом по противодействию коррупции Хабаровской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области выявлены факты превышения сотрудником таможни должностных полномочий. Мужчина обеспечил бесконтрольный доступ на склад магазина беспошлинной торговли", - говорится в сообщении.

В результате работник магазина в период с февраля по октябрь 2020 года выносил со склада алкогольную продукцию, находящуюся под таможенной процедурой беспошлинной торговли, и реализовывал ее на территории Благовещенска, причинив ущерб государству в виде неуплаты таможенных платежей на сумму свыше 3,5 млн рублей.

По данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в отношении сотрудника таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), в отношении сотрудника магазина - по ч. 1 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере").