Причиной отравления подростков на турбазе в Подмосковье стал ротавирус

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ротавирусная инфекция стала причиной отравления девяти подростков на спортбазе в подмосковном поселке Кратово. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"У госпитализированных подростков подтвердился диагноз "ротавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева ранее сообщила ТАСС, что девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы с турбазы в поселке Кратово с отравлением. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.

По данным источника, подростков с пищевым отравлением направили в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский.