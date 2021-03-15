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Причиной отравления подростков на турбазе в Подмосковье стал ротавирус

Ранее их госпитализировали с турбазы в поселке Кратово

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ротавирусная инфекция стала причиной отравления девяти подростков на спортбазе в подмосковном поселке Кратово. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"У госпитализированных подростков подтвердился диагноз "ротавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева ранее сообщила ТАСС, что девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы с турбазы в поселке Кратово с отравлением. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.

По данным источника, подростков с пищевым отравлением направили в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский.

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