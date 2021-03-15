Минтранс Дагестана назвал причины обрушения моста в Шамильском районе

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Причиной обрушения пролета автомобильного моста через реку Аварское Койсу в Шамильском районе Дагестана стало превышение допустимой нагрузки, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса республики.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане во время проезда грузового автомобиля.

"Из-за нагрузки произошло обрушение пролета моста через реку Аварское Койсу в высокогорном селе Хебда Шамильского района республики. "Камаз", проезжающий через мост, был перегружен", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта - Кахиб, Гоор, Хиндах.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, в настоящее время организована проверка по факту обрушения автомобильного моста. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавила Голубова.