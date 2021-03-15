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Экс-начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева задержали по делу о взятке

СК требует его ареста
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по обвинению в получении особо крупной взятки. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, СК просит арестовать его.

"Задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий экс-начальник отдела таможни Петербурга Гусев. Ему официально предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие будет ходатайствовать о его аресте", - рассказал источник в правоохранительных органах.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 12 дней в отношении бывшего сотрудника таможенных органов Гусева Олега Юрьевича", - уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

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