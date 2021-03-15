Экс-судья Кузьминского суда Москвы приговорен к 4,5 года колонии за взятку

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мытищинский городской суд Московской области приговорил к 4,5 года колонии бывшего судью Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева за получение взятки от фигуранта уголовного дела. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Суд приговорил Якубаева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 4 года", - сообщила представитель надзорного ведомства.

Суд установил, что в марте 2019 года судья получил от фигуранта уголовного дела о незаконном обороте наркотиков 500 тыс. рублей, составлявших часть взятки в общей сумме 1 млн рублей, за отказ в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу и домашнем аресте. Деньги передавались на территории Мытищинского городского округа через посредников, которые впоследствии сообщили в правоохранительные органы о совершении преступления, в связи с чем освобождены от уголовной ответственности.