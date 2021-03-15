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Участницу шоу "Пацанки" Диану Субботину задержали с наркотиками в центре Москвы

У нее обнаружили мефедрон общей массой 0,88 г
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве с наркотиками участницу телешоу "Пацанки" Диану Субботину. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"14 марта около 03:00 полицейские на улице Казакова в районе дома 16, строение 1, задержали Диану Субботину. В ходе личного досмотра у нее под вязаной шапкой обнаружен пакет с неизвестным порошком, еще один пакет со следами порошка был найден в нижнем белье девушки. Исследование показало, что вещество является наркотиком, мефедроном, общей массой 0,88 г", - сказал собеседник агентства.

В отношении Субботиной возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Она отпущена под подписку о невыезде.

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