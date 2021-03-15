Глава Астраханской таможни задержан по подозрению в должностном преступлении

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следователи задержали начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов задержан по подозрению в должностном преступлении. Сейчас его везут в Москву для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, расследованием уголовного дела в отношении Саидова занимается центральный аппарат СК.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием следствия.

Саидов работает в таможенных органах с 1995 года. До 2010 года он занимал различные должности в таможне Республики Татарстан, с ноября 2011 года по сентябрь 2014-го был начальником таможенного поста "Морской порт "Кавказ" Краснодарской таможни, после его повысили до первого заместителя главы этой же таможни. Спустя полгода он занял такую же должность в Южной оперативной таможне, а с января 2017 года руководит Астраханской таможней.