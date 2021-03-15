В Петербурге националистов приговорили к пяти годам колонии за нападение на иностранца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Петербурге вынес приговоры двум националистам из Москвы - Владиславу Смоликову и Роману Кулеву - избившим уроженца Средней Азии. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание: Смоликову по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима; Кулеву по п. "а" ч. 3 ст. 111, ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия") в виде лишения свободы сроком на пять лет и два месяца в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года приехавшие в Петербург Смоликов и Кулев заранее договорились напасть на иностранца и ходили по улицам в его поисках. На Среднеохтинском проспекте они встретили мужчину, брызнули ему в лицо перцовым газом, а затем избили. Врачи оценили ущерб здоровью пострадавшего как тяжкий. Позднее во время обысков сотрудники правоохранительных органов нашли у Кулева дома боевой пистолет.

Отмечается, что Красногвардейский районный суд города отказался осудить мужчин по статье о покушении на убийство, переквалифицировав дело.