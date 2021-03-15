Песков переадресовал в СК вопрос о публикации об убитом сирийце

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения СМИ о просьбе возбудить дело в отношении так называемой ЧВК "Вагнер" за убийство в Сирии местного жителя, однако отметил, что это вопрос для Следственного комитета (СК) РФ.

"Мы видели сообщения СМИ. Но нам не известно об этом заявлении, тем более якобы оно было подано какое-то продолжительное время назад", - сказал Песков.

Он отметил, что "это вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента".

Ранее "Новая газета" сообщила о том, что житель Сирии просит завести соответствующее дело после гибели его брата в 2017 году. Кадры его гибели издание публиковало ранее.