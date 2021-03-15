В Крыму арестовали водителя, подозреваемого в наезде на полицейского

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал подозреваемого по делу о намеренном наезде на полицейского, который провез сотрудника на капоте BMW, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что днем 11 марта в центре города оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП №3 "Центральный" увидел, как женщина с требованиями остановится пыталась догнать двух мужчин: посетители кафе, не расплатившись на сумму свыше 20 тыс. рублей, покинули заведение. Сотрудник полиции предпринял попытку к задержанию, однако нарушители не реагировали на законные требования представителя власти, пытаясь скрыться на автомобиле. Водитель начал движение, протащив оперативника на капоте по проспекту Кирова. Затем, чтобы сбросить стража порядка с автомобиля, увеличил скорость и умышленно столкнулся с попутной машиной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудник полиции упал на проезжую часть и получил травму ноги. "Злоумышленник, находившийся за рулем, был задержан и доставлен в следственный отдел по Центральному району города Симферополя, где в отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по ходатайству следствия судом обвиняемый заключен под стражу", - сообщается в пресс-релизе.

В пятницу в пресс-службе МВД по Крыму сообщили о задержании в Симферополе 44-летнего жителя Ростова-на-Дону и 39-летнего жителя Майкопа, которые провезли на капоте автомобиля оперуполномоченного уголовного розыска. Медицинское освидетельствование задержанных подтвердило, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.