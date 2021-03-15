Полиция возбудила дело после нападения мужчины на собаку в Краснодаре

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения на собаку во дворе жилого дома в Краснодаре с применением предмета, похожего на пистолет. Личность правонарушителя установлена, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Накануне сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения мужчины на бездомную собаку. Инцидент произошел во дворе жилого дома в Краснодаре. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина стреляет в бездомную собаку.

"По факту хулиганских действий, совершенных на проспекте Чекистов с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - сказал Коноваленко.

Он уточнил, что в настоящий момент личность правонарушителя установлена, им оказался 64-летний местный житель. У него был обнаружен и изъят аэрозольный пистолет. В момент совершения противоправных действий мужчина был трезв.

"Необходимо отметить, что свидетелями и очевидцами инцидента стали случайные прохожие, в числе которых находились несовершеннолетние дети", - добавил руководитель пресс-службы.