Подданного Нидерландов осудили на 15 лет за переправку через границу 105 кг кокаина

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил подданного Нидерландов к 15 годам лишения свободы за участие в переправке свыше 105 кг колумбийского кокаина через таможенную границу России. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Химкинский городской суд Московской области вынес приговор в отношении подданного Королевства Нидерландов, обвиняемого в участии в преступном сообществе, контрабанде кокаина и других противоправных деяниях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Он признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала Волк.

Как установили, в 2000 году мужчина вместе с подельниками переправил из Колумбии через таможню России свыше 105 кг кокаина, в том числе 49 кг - в Великобританию. Крупную партию наркотика обнаружили таможенники США в аэропорту Майами, вскрыв подозрительную посылку. Информацию передали российской полиции.

Следствие выяснило, что подданный Нидерландов был доверенным лицом главы крупного наркокартеля, контролировавшим его работу в России. В 2010 году его объявили в международный розыск, а в 2015 году его задержали в Бельгии. Только в 2018 году его удалось экстрадировать в Россию.

Приговор в силу пока не вступил, сейчас его переводят на родной язык осужденного.

Это не единственный осужденный участник данного наркокартеля. В 2004 году к лишению свободы на срок от 18 до 22 лет приговорили пять его сообщников. Еще один соучастник в 2018 году был приговорен к 10 годам лишения свободы после 16 лет международного розыска.