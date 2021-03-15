Причиной пожара с двумя погибшими в Сочи могло стать замыкание в электросамокате

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Замыкание стоящего на зарядке электросамоката могло стать причиной пожара в квартире пятиэтажного дома в Сочи, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах. В результате пожара погибли мужчина и ребенок.

"По одной из предварительных версий, на зарядке замкнуло электросамокат", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар произошел в ночь на 15 марта в квартире многоэтажного дома на улице Красноармейской. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что после локализации возгорания в квартире обнаружили тела мужчины и подростка. Из дома смогла выбраться 39-летняя женщина, ее жизни ничего не угрожает. Сейчас в связи с произошедшим проводится проверка.

"В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает короткое замыкание. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Выясняются точная причина и очаг возгорания", - добавили в пресс-службе.

Прокуратура Сочи взяла расследование на контроль.