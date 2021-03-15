Навальный содержится в ИК-2 во Владимирской области

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Алексей Навальный в настоящее время содержится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом сказано в имеющемся в распоряжении корреспондента ТАСС письме 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу представителя Навального на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске.

Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. В нем уточняется, что это сделано "для извещения Навального". Жалоба будет рассмотрена 16 марта.

Суд просит администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео-конференц-связи".