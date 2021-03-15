Врио главы отдела полиции аэропорта Внуково задержали за злоупотребление полномочиями

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следователи задержали врио начальника линейного отдела полиции в аэропорту Внуково Александра Козлова. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, полицейского подозревают в отказе регистрировать пропажу табачной продукции на 15 млн рублей из вещдоков.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сообщила Марковская.

По данным СК, в ноябре 2020 года сотрудники ОЭБиПК ЛО МВД России в аэропорту Внуково выявили пропажу табачной продукции на сумму не менее 15 млн рублей, изъятой по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве указанного линейного отдела. Полицейские сообщили об этом Козлову, однако из-за опасений, что факт утраты может негативно сказаться на оценке его профессиональных качеств со стороны руководства и будет возбуждено уголовное дело, дал незаконное указание подчиненным не регистрировать сообщение о пропаже табачной продукции в книге учета, не сообщать в дежурную часть и не докладывать руководству управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. В пресс-службе УТ МВД по ЦФО сообщили ТАСС, что в отношении подозреваемого руководителя полиции аэропорта Внуково проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе.