Маршрутка опрокинулась при столкновении с легковой машиной в Подмосковье

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Маршрутка "Газель" столкнулась с легковой машиной в районе подмосковной Балашихи и опрокинулась, пострадали два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 22-м километре автодороги М-7 "Волга" в районе Балашихи произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси "Газель", где находились три пассажира. В результате столкновения маршрутка опрокинулась. По предварительным данным, два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП находится сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.