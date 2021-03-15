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Бывшего начальника отдела таможни Петербурга Олега Гусева арестовали по делу о взятке

Под стражей он будет находиться до 26 апреля

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 года в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сказала пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Ранее в СК сообщили, что он обвиняется в получении взятки в размере 20 млн рублей.

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