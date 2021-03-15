СК предъявил обвинение еще двум бизнесменам в даче взяток министру здравоохранения Алтая

ТАСС, 15 марта. Следователи предъявили обвинение еще двум предпринимателям из Барнаула и Новокузнецка в даче взяток министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. По данным следствия, эти бизнесмены передали чиновникам не менее 3,2 млн рублей, сообщает Следственный комитет РФ в понедельник.

Дела о взяточничестве против чиновников были возбуждены следователями на прошлой неделе. В рамках их расследования ранее уже были задержаны бизнесмены - гражданин Казахстана и жительница Новосибирска. По версии следствия, они передали Коваленко и его помощнику не менее 13 млн рублей за заключение госконтрактов на приобретение средств индивидуальной защиты.

"Следственными органами 65-летнему жителю Барнаула и 39-летнему жителю Новокузнецка предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере") и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере"). По версии следствия, в период с июля по декабрь 2020 года гендиректор одной из коммерческих организаций Барнаула, находясь в Горно-Алтайске, передал министру и его помощнику частями взятку в размере не менее 2,6 млн рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и способствование победам в электронных аукционах двух подконтрольных ему юрлиц на поставку медоборудования для комплектации республиканской больницы", - говорится в сообщении.

Кроме того, с марта по декабрь прошлого года руководитель компании из Новокузнецка также в Горно-Алтайске передал министру взятку на сумму 620 тыс. рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольным ему юрлицом на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

"Таким образом, в рамках трех уголовных дел обвиняются четыре бизнесмена, общая сумма взяток по этим делам составляет 16 млн 220 тыс. рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

О деле министра

10 марта следователи в Республике Алтай возбудили сразу несколько уголовных дел против Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021-го Коваленко и его помощник получали взятки за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за общее покровительство и "способствование их победам" в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики. Коваленко было предъявлено обвинение во взяточничестве на 4,6 млн рублей, он арестован судом до 9 мая по ходатайству следствия. Аналогичная мера пресечения избрана его помощнику.

12 марта следственные органы следственного управления СК РФ по Республике Алтай предъявили обвинение в даче взятке Коваленко и Туюнчекову двум руководителям компаний. Они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). При совершении преступления гражданин Казахстана разработал сложную схему, в том числе регистрировал подконтрольные организации на подставных физических лиц.