Кировского эксперта по делу "пьяного мальчика" приговорили к исправительным работам

КИРОВ, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Кировской области приговорил судебно-медицинского эксперта, выявившего этанол в крови погибшего в результате ДТП шестилетнего мальчика, к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. Тогда проведенная экспертом Сергеем Насоновым экспертиза показала наличие этанола в крови погибшего ребенка.

"Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача - судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения "Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка", - говорится в сообщении.

Суд установил, что эксперт провел исследование трупа не в полном объеме, а также без надлежащей проверки в своем заключении отразил сведения о наличии в крови ребенка этилового спирта в концентрации 0,51 промилле. "Допущенные осужденным нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, подрыв авторитета государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте СК РФ, Насонов в день ДТП не выехал на место происшествия, судебно-медицинское исследование тела эксперт начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биологических материалов для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола.

Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней без помещения в холодильную камеру, из-за чего образец мог испортиться. После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, не провел дополнительную проверку, а образцы крови были уничтожены по истечении срока хранения.