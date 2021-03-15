Полиция установила предполагаемого убийцу вдовы лидера ореховской ОПГ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили причастность ранее задержанного мужчины к убийству 53-летней женщины и ее охранника весной 2012 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о предпринимательнице Ирине Зироян и ее охраннике. "Полицейские во взаимодействии с сотрудниками регионального подразделения СК России получили данные о том, что ранее задержанный по подозрению в совершении этого преступления 39-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья причастен к убийству еще двух человек. По версии следствия, в марте 2012 года, на Варшавском шоссе злоумышленник произвел несколько выстрелов в 53-летнюю женщину и ее охранника. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что новые обстоятельства установлены в ходе оперативного сопровождения уголовного дела об убийстве 69-летней москвички. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что задержанному предъявлено обвинение. "Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве предъявлено обвинение 39-летнему уроженцу ближнего зарубежья по признакам преступлений, предусмотренных п. п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказала она.

По словам Ивановой, в ходе работы по расследованию преступления прошлых лет фигурант был проверен при помощи имеющихся баз данных ДНК-учета, которые показали совпадение его профиля с изъятыми с места происшествия биологическими объектами. Кроме того, назначены и проводятся комплексная судебно-баллистическая экспертиза, ситуационная экспертиза, и иные судебные экспертизы. Установлены и допрошены более 20 свидетелей, признаны потерпевшими пять человек.

По данным полиции, подозреваемый арестован.