В Москве двое экс-следователей СК получили шесть и восемь лет колонии по делу о взятке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник назначил шесть и восемь лет колонии обвиняемым в получении взятки двум бывшим следователям центрального аппарата СК РФ, по жалобе которых был лишен статуса адвокат Алексей Коврижкин, передает корреспондент ТАСС.

"Суд признал виновными Дубинского и Тринева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил шесть и восемь лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе суда.

Кроме этого, Дубинскому назначили дополнительное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей и лишением звания полковника юстиции и права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на 10 лет. Триневу назначено дополнительное наказание в виде лишения звания майора юстиции и запрета занимать те же должности сроком на 10 лет.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении следователей было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, лишенного статуса на два года по их жалобе "за сотрудничество с ФСБ втайне от своих доверителей". Следователи были арестованы за взятку, которую передал им адвокат от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Сам Коврижкин в беседе с журналистами заявил, что сужденные вымогали 5 млн рублей у его доверителя Павла Кротова за то, чтобы тот остался свидетелем по уголовному делу, не став обвиняемым. "Когда я лично принес следователям деньги, их задержали", - сказал он.