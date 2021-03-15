В Оренбурге возбудили дело о халатности после нападения собаки на ребенка

ОРЕНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга после нападения бродячей собаки на школьницу. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте СК РФ.

10 марта в районе МОУ СОШ №49 города Оренбурга бродячая собака напала на ребенка, после этого полиция начала проверку. По данным местных СМИ, у девочки травмирована рука.

Следователи полагают, что чиновники мэрии не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. При этом складывающуюся в Оренбурге обстановку с бродячими собаками они назвали неблагоприятной. "Незаконные и халатные действия должностных лиц УЖКХ администрации Оренбурга повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении несовершеннолетней жительнице города Оренбурга телесных повреждений в результате нападения на последнюю стаи бездомных собак в переулке Гранитном города Оренбурга", - уточняется в сообщении.

Ранее прокуратура установила, что в период с 2020 по 2021 год от граждан поступило свыше 750 обращений по вопросам нахождения на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения. Надзорное ведомство, ссылаясь на данные Минздрава области, сообщило о регистрации свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками в 2020 году. "Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, несмотря на выделяемые бюджетные средства, переданных ему государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их содержанию на территории Оренбурга", - сказано в сообщении прокуратуры региона, которая на прошлой неделе потребовала возбудить уголовное дело о халатности при осуществлении государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными.

По данным администрации Оренбурга, в городе находится без контроля около 10 тыс. собак, которые представляют опасность для населения. В 2020 году на проведение работ по отлову бездомных собак Оренбургу было выделено 2 млн 259 тыс. рублей, но этих денег достаточно на отлов всего лишь 300 особей. В пресс-службе мэрии уточнили, что главой города принято решение о строительстве муниципального приюта вместимостью 500 голов. Администрация ищет деньги на реализацию проекта, поскольку субвенции из областного бюджета на строительства приюта им не выделяются, уточняется в распространенном ранее сообщении.