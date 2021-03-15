Следователи возбудили дело после гибели жителя Петрозаводска от упавшей с крыши глыбы льда

ТАСС, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в Петрозаводске, где на прохожего с крыши упала глыба льда. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В воскресенье ТАСС сообщал, что следственное управление СК РФ по Республике Карелия объявило о проведении проверки после гибели мужчины из-за падения льда.

"Следственным отделом по городу Петрозаводск СК РФ по Республике Карелия по факту гибели мужчины от падения ледяной массы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, днем 14 марта года мужчина находился на крыльце многоквартирного дома, когда на него сверху обрушилась ледяная масса. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. На место инцидента выехал глава региона Артур Парфенчиков, об этом он сообщил в понедельник в ходе заседания по социально-экономическому развитию Питкярантского района. Он также дал поручение чиновникам региона проверить состояние кровли на объектах всех социальных учреждений, в том числе в школах, больницах, ДК.

"Мое распоряжение - прошу лично проконтролировать, выйдете, посмотрите свои подведомственные объекты, как убрана территория, в каком состоянии находится крыша. Осматривали вчера глыбу, которая упала, она ледяная. Я прошу очень жестко отнестись к выполнению этого моего поручения и навести порядок с кровлями в школах, в больницах", - сказал Парфенчиков.

По словам главы республики, основная часть кровли здания, где произошел инцидент, была очищена от снега, однако коммунальщики оставили на ее краю узкую кромку льда, которая и обрушилась на прохожего. "Я просил бы всех руководителей министерств и муниципалитетов - не ленитесь подняться на чердак и посмотреть, что реально творится на крыше. Мы вчера посмотрели, первый взгляд на дом - все чистенько. А недалеко торчит льдина, а вдоль всей кромки крыши лежит тонкая полоска льда", - добавил Парфенчиков.