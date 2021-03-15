СК начал проверку после госпитализации подростков с отравлением со спортбазы в Подмосковье

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следователи подключились к проверке по факту госпитализации подростков с отравлением со спортбазы в подмосковном поселке Кратово. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В настоящее время следователями и криминалистами во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора проводится осмотр, опрашивается персонал центра и дети. Из медицинских учреждений истребована необходимая документация. Устанавливаются причины недомогания детей", - сообщила Врадий.

Представитель прокуратуры области Наталия Григорьева ранее сообщила о госпитализации девяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет. По данным пресс-службы Минздрава Подмосковья, семь из них находятся в состоянии средней степени тяжести, двое - в удовлетворительном.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, подростки почувствовали себя плохо ночью, когда находились на спортивной базе "Сатурн". Их направили в больницы Воскресенска, Дмитрова и городского округа Богородский. Предварительно, причиной недомогания стала ротавирусная инфекция.