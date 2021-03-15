Адвокат подтвердил этапирование Навального в покровскую колонию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области, куда его доставили для отбывания наказания. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Мы посетили Навального в ИК-2. Он действительно находится там", - заявила защитник.

Михайлова сообщила, что вместе с адвокатом Вадимом Кобзевым была допущена руководством колонии к Навальному, который находится в карантинной камере вместе с другими пятью заключенными. "Жалоб на нарушения у Навального нет, он бодр и весел", - сказала Михайлова. При этом она заявила о незаконности содержания Навального в колонии до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана.

В минувшую пятницу адвокат Вадим Кобзев сообщил ТАСС, что Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области в неизвестном для защиты направлении. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал агентству, что Навального перевели в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, все вновь прибывшие осужденные проходят карантин перед зачислением в отряд в колонии, в ходе которого у заключенного берут медицинские анализы, а также фиксируют все особенности тела, в том числе наличие шрамов, травм и татуировок. По закону карантин может продолжаться до 15 суток.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более 2,5 года.