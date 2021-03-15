Один человек пострадал при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Лавина сошла на горе Чегет в Кабардино-Балкарии (КБР), по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 16:45 в понедельник в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина. По предварительной информации, трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, один из них получил травму ноги", - говорится в сообщении.

Для эвакуации туриста выдвинулись шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Информация уточняется.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России ТАСС сообщили, что спасатели передали врачам пострадавшего сноубордиста. "Спасатели спустили на базу в Терсколе сноубордиста, который пострадал при сходе лавины на Чегете, у него ушибы и, возможно, перелом ноги, сейчас его осматривают врачи. Это житель Санкт-Петербурга 1988 года рождения. Ребята катались на местности, где нельзя находится, на немаркированных трассах", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщали, что 15 и 16 марта в горах Кабардино-Балкарии сохранится лавиноопасность. Поляна Чегет - это небольшой курортный район в Приэльбрусье, расположенный у подножия горы Чегет, которая известна своими опасными склонами.