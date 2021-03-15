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В Тамбове произошла авария на трубопроводе, который обеспечивает водой 100 тыс. жителей

Ремонтные работы планируют завершить до полуночи

ТАМБОВ, 15 марта. /ТАСС/. Прорыв трубопровода диаметром 600 мм, обеспечивающего водой более 100 тыс. жителей, произошел в Тамбове. На место выехала оперативная группа ГУ МЧС по региону и специалисты водоканала, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС по Тамбовской области.

"В 16:45 поступила информация о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в северной части города Тамбова. В зону нарушения холодного водоснабжения попало до 250 домов с населением 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ЦГДС города Тамбова, прорыв произошел на водоводе диаметром 600 мм между 37-м и 36-м подъемами в районе улицы Рылеева, 82. В настоящее время на месте ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить до полуночи.

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